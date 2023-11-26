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الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

يد الإسماعيلي يخسر أمام الشيخ زايد في الدوري

فريق الاسماعيلي لكرة
فريق الاسماعيلي لكرة اليد

خسر الفريق الأول لكرة اليد بالنادى الإسماعيلي من  الشيخ زايد في المباراة التى أقيمت بينهم اليوم السبت الموافق 25 نوفمبر بالقاهرة بنتيجة (35/33 ) وذلك ضمن مباريات الدور الثانى ببطولة الدوري الممتاز أ.

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الاسماعيلي يكثف إستعداداته لمواجهة بيراميدز في الدوري

بدأ الفريق المباراة بتشكيل مكون من:

منذر محمد،احمد إبراهيم،السباعى عبدالرافع،عبدالسلام جمال،محمد حامد ، محمد ريشه، محمد عرفه ،احمد عيسوى،رامى عبدالمنعم،محمود عبدالعزيز،محمد عصام الدين،خالد عصام،مدحت محمد.

يقود الفريق جهاز فنى يضم:
نسيم فايد.. المدير الفنى
وليد صابر … مدرب عام
محمود صالح ..مدير إداري
محمد منصور ..علاج طبيعي
إيهاب محمد .. إداري شئون لاعبين

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