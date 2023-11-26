"إعلام جنوب أسيوط" يفتح النقاش للشباب حول الانتخابات الرئاسية المقبلة

نظم مركز إعلام جنوب أسيوط حلقة نقاشية بعنوان " الانتخابات الرئاسية المقبلة في عيون الشباب " وذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور ضياء رشوان وقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة تحت شعار "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" والتي تهدف إلي تشجيع المواطنين من مختلف الفئات على المشاركة الشعبية في الاستحقاقات الانتخابية، واقيمت الحلقة النقاشية بقاعة المعهد الفني للتمريض بأبوتيج بحضور 35 طالبة من طالبات المعهد وقد شارك في الحلقة النقاشية الدكتور عبدالرحمن عبدالظاهر الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط

أكدت مروة سيد سلام، مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط بأن الحلقة النقاشية تهدف إلى تعزيز دور الشباب في العملية الديمقراطية وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قرر مركز إعلام جنوب أسيوط فتح باب النقاش للشباب حول هذا الموضوع المهم. يتم إشراف هذا النقاش من قبل الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.

وأضافت مروة بأن هذه المبادرة تحظى بتأييد كبير من المجتمع المحلي في جنوب أسيوط، حيث يعتبر الشباب ركيزة أساسية في بناء المستقبل. من خلال فتح باب النقاش، يتيح المركز للشباب الفرصة للتعبير عن آرائهم ورؤاهم بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتبادل الأفكار والتجارب.

وأشارت مروة بأن هذا النقاش، تم فيه إجراءات مختلفة ونشاطات لضمان إشراك أكبر عدد ممكن من الشباب. وقد شملت هذه الأنشطة ورش العمل والمحاضرات والمنتديات، وتم استضافة متحدثين متخصصين في الشأن السياسي والديمقراطي لإلقاء الضوء على أهمية المشاركة الشبابية في العملية الانتخابية.

وأوضحت مروة بان الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، يسعى إلى تشجيع الشباب على النقاش الهادف والبناء، كما يهدف إلى تمكينهم من فهم أهمية المشاركة السياسية وتطوير رؤاهم وأفكارهم السياسية.

وأكدت مروة بأن الشباب استفاد من هذا النقاش وأكتسبوا المعرفة والثقة اللازمة للمشاركة في العملية الانتخابية بشكل فعال. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت هذه المبادرة في توعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية وتعزيز الوعي الديمقراطي لديهم.

وأكد الدكتور عبدالرحمن عبدالظاهر الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط علي أهمية قطاع الشباب موضحا أهم الإحصائيات التي تشير إلي أن الشباب قوة تصويتيةمؤثرة و لايستهان بها

وأشار عبدالرحمن إلي أن عدد الشباب ممن هم في الفئة العمرية من (١٨ حتي ٢٩) سنة أي ممن لهم حق الانتخاب قد بلغت ٢١,٩ مليون نسمة ، بنسبة ٢١في المائة من إجمالي السكان

وأضاف عبدالرحمن مؤكدا علي أهمية المشاركة السياسية للشباب وكون الجيل الحالي من الشباب والأجيال القادمة هم المستفيدين من مقدرات البلاد ومكتسباتها

وتناول عبدالرحمن بالطرح مستويات وأشكال المشاركة السياسية للشباب وأهمية المشاركة السياسية والوعي السياسي في الفترة الراهنة متناولا أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية وتستوجب الوعي من قبل الشعب المصري لما يحاك من مخططات

وقد اختتمت الحلقة النقاشية بفتح باب الحوار أمام الحضور طرح رؤيتهم بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة والإجابة علي استفساراتهم ومداخلاتهم والتي كان أبرزها النقاشات حول المعوقات والتحديات التي تحول بين الشباب وبين مشاركتهم بالحياة السياسية ومن ضمنها ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وعدم إتاحة وتوفير القنوات الاتصالية والتي تكفل للشباب التمكين والتأثير في صنع القرار وسط المطالبة بتمكين الشباب وتبني القيادة السياسية مشروع قومي عملاق يوفر فرص عمل للشباب وكذا تأهيل الشباب لسوق العمل بمعطياته الحديثة .

وفي الحلقة النقاشية اعتبروا مديرة مركز إعلام جنوب أسيوط، مروة سيد سلام، شغوفة وملتزمة بتعزيز دور الشباب في المجتمع

وأعتبرت مدير إعلام جنوب أسيوط بأن هذه المبادرة حققت نتائج إيجابية في تمكين الشباب وتوجيههم نحو المشاركة السياسية في جنوب أسيوط. وإن المركز يمثل فضاءً آمنًا للنقاش ولتبادل الآراء، ويسهم في توسيع الآفاق وتعزيز الوعي في المجتمع. وهو يثبت مرة أخرى أن الجيل الشاب هو الأمل والقوة الحقيقية للتغيير والتقدم.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة