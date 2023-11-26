شروط هامة لشراء السبائك الذهبية منها QRcode

على هامش معرض نبيو

قال جون لوكا رئيس مجلس إدارة احدى شركات تجارة الذهب أن السوق المصرى يشهد إقبال كبير على شراء سبائك الذهب فى ظل الارتفاع المتواصل فى أسعار الذهب عالميا ومحليا .جاء هذا على هامش المعرض الدولى للذهب "نبيو" الذى افتتحه وزير التموين الدكتور علي المصيلحي صباح اليوم.

وأضاف أن السبائك الذهبية لها عدة أوزان وأحجام مختلفة، تتوافق مع كافة المحافظ الاستثمارية من ربع جرام، وحتى كيلو.

موضحا أن السبيكة الذهبية لابد ان توافر بخا عدة شروط أهمها تكون عليها ختم مصلحة الدمغة والموازين، لضمان دقة وسلامة الوزن والعيار، بالإضافة لغلاف آمن، مدون QR Code، يشمل جميع بيانات السبيكة من الوزن، وتسلسل الملكية، وذلك لحفظ بيانات المالك في حالة الضياع أو السرقة.

وقال "لوكا" تخطط لافتتاح مصنعًا جديدًا لإنتاج السبائك والمشغولات الذهبية على مساحة 1000 متر مربع بمحافظة القاهرة، وباستثمارات تبلغ مليار جنيه، وذلك في إطار خطتها التوسعية في 2024 ،حيث تستهدف زيادة حجم إنتاجيتها من السبائك والجنيهات، بطاقة إنتاجية مستهدفة من بين 50 إلى 100 كيلو يوميًا، وباستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، كما تعتزم تشغيل خطًا لإنتاج المشغولات الذهبية باستثمارات تبلغ 500 مليون جنيه، وذلك في إطار تنويع منتجاتها وتلبية الطلب المحتمل بالأسواق المحلية.

أضاف، أن «جولد إيرا» تمتلك عدة فروع في مصر، وفرعين في الإمارات، وفرعًا في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتعتزم الشركة افتتاح فرعيين جديديين في عمان وقطر، خلال العام المقبل، وذلك في إطار خطتها التوسعية والانتشار بالأسواق الخارجية.

أوضح، لوكا، أن «جولد إيرا» تمتلك خطًا لإنتاج وتتيح لعملائها فرصة بيع سبيكة منتجاتها داخل مصر و خارجها، حيث تمتلك الشركة عدة فروع بالأسواق الخارجية، كما تمكن عملائها من ميزة الكاش باك في حالة شراء سبيكة «جولد إيرا» من الإمارات أو السعودية، وبيعها في مصر، لاسيما وأن السوق المحلي لا يمنح العملاء نسبة الكاش باك على السبائك والجنيهات المستوردة من الأسواق الخارجية.