الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

يعالج جميع مشاكل البشرة| 6 فوائد مذهلة للبنجر تعرفي عليها

فوائد البنجر للبشرة
فوائد البنجر للبشرة

يعد البنجر من النباتات الصحية التي تحتوي على العديد من الفوائد الهامة للجسم، من مضادات للأكسدة وكالسيوم، وبوتاسيوم، وفسفور، والنحاس، وماغنيسيوم، وحديد، وبروتينات، والأحماض العضوية، والأحماض الأمينية، وحمض الفوليك، والدهون، وفيتامينات: A,C,B2، لذا فهو مفيد لصحة البشرة وعلاج جميع مشاكلها، وفيما يلي نقدم لك أبرز فوائد البنجر للبشرة.

فوائد البنجر للبشرة

فوائد البنجر للبشرة

يقي من تصبغات الجلد

يحتوي البنجر على نسبة عالية من فيتامين سي، فتناوله بانتظام يساعد وبشكل كبير على حماية البشرة والجلد من أي تصبغات جلدية مزعجة، إذ يساعد على توحيد لون البشرة بشكل ملحوظ.

 

إعطاء لون وردي للشفه والوجنتين

يعتبر البنجر من أحد المكونات الطبيعية التي تسهم وبشكل فعال على صبغ الشفاه والوجنتين باللون الوردي المحبب، مع إضافة لمسه ناعمة وحيوية.

 

علاج الهالات السوداء

الهالات السوداء وتورم العيون تعتبر من المشكلات المنتشرة التي يعاني منها الكثيرون، وبالأخص مع تزايد الوقت الذي نمضيه يوميًا أمام الشاشات، لذا يعد تناول البنجر واستخدامه كماسك للوجه من الحلول الفعاله لعلاج الهالات السوداء.

 

تأخير ظهور علامات الشيخوخة

يؤخر البنجر ظهور علامات الشيخوخة؛ بسبب احتوائه على نسب عالية من مضادات الأكسدة التي يحتاجها الجلد لمكافحة علامات تقدم السن والشيخوخة، وتتضمن: الشيخوخة، والتجاعيد، وترهلات الجلد.

 

علاج حب الشباب

من فوائد البنجر للبشرة أنه يساعد صاحبة البشرة الدهنية بشكل خاص على مكافحة البثور وحب الشباب، سواء عبر تناول أو شرب عصيره أو حتى عبر تطبيقه موضعياً على أماكن البثور.

 

زيادة النضارة ونقاء ملحوظ في البشرة 

يحتوي الشمندر أو البنجر على كميات ونسب عالية من مضادات الالتهاب ومضادات الأكسدة، فعند تناوله يساهم على تصفية البشرة من الشوائب وتخليصها من السموم لمنحها مظهرًا أكثر شبابًا.

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