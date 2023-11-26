مدير تعليم أبو تشت يتابع جاهزية مقرات اللجان الانتخابية بالمدارس

أجري المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأحد ٢٦ نوفمبر الجاري، يرافقه هاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام وحدادي صابر مسؤول الأمن، جولة تفقدية لعدد من مدارس ادارة بأبوتشت التعليمية لتفقد انتظام الدراسة والانضباط الإداري والتأكد علي مدي استعدادات وجاهزية المدارس التي تم اختيارها لتكون لجانا انتخابية خلال الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها الشهر المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وشملت جولته مدرسة الرزقة الإبتدائية ومدرسة قناطر نجع حمادي الابتدائية ومدرسة وحدة صياد بخانس الجديدة التعليم الأساسي.

وتفقد المدير العام حجرات الفصول والأنشطة والمعامل وقاعات رياض الأطفال والحديقة المدرسية وقام بالشرح والتفاعل مع التلاميذ وحثهم علي الاستذكار الجيد للدروس اولا بأول مؤكدا علي أهمية التسلح بالعلم باعتباره السبيل الي تحقيق مستقبل افضل و تابع سجلات الإدارة المدرسية وسجلات إعداد المعلمين والمعلمات مشددا علي تفعيل القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية التعليمية، والاهتمام بأعمال النظافة ورفع كفائتها بمحيط المدارس والتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة بذلك وإجراء الصيانة البسيطة من حيث توافر مصادر الطاقة والمياه وتوافر غرفة بأبواب وشبابيك حديدية لحفظ صناديق الاقتراع.

ووجه قاصد، بتوافر كافة الاحتياجات والمستلزمات المطلوبة ورفع درجة الاستعداد القصوي استعدادا لاستقبال الانتخابات الرئاسية المقبلة وظهورها بالمظهر اللائق والمشرف.