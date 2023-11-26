القومي للمرأة يناقش كتاب " الصعيد في بوح نسائه" بدار الأوبرا المصرية

في أولى فعاليات الـ ١٦ يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتي ينفذها المجلس تحت شعار "كونى" ،نظمت لجنة الفنون والآداب بالمجلس القومي للمرأة لقاءا بنقابة التشكيليين بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة لمناقشة كتاب بعنوان " الصعيد فى بوح نسائه "، بحضور كل من الدكتورة رانيا يحيي عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الفنون والآداب بالمجلس، و الدكتورة صفية القبانى نقيبة التشكيليين و الكاتبة سلمى أنور و الكاتبة ضحى عاصي.

وتضمن اللقاء مناقشة دور الفن في مناهضة العنف ضد المرأة ، و استعراض كتاب " الصعيد فى بوح نسائه " للكاتبة سلمى أنور ، بالإضافة إلى افتتاح معرض للوحات الدكتور احمد سليم رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا عن المرأة في صعيد مصر.

واكدت الدكتورة رانيا يحيي أن ملف القضاء على العنف ضد المرأة واحد من أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس، مستعرضة الجهود التي قام بها في هذا المجال التي يأتي من بينها إعداد مشروعات قوانين لمواجهة الاشكال المتعدده من العنف ، واطلاق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة عام ٢٠١٧ ، إلى جانب تنفيذ العديد من الحملات الاعلامية والأنشطة والفعاليات المختلفة في جميع المحافظات ، هذا الى جانب دور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس الذي يعمل علي مساعدة ومساندة السيدات المعنفات في الحصول علي حقوقهن .

وأشارت الدكتورة رانيا يحي أن اللقاء اليوم يتضمن عرض لكتاب " الصعيد فى بوح نسائه " للكاتبة سلمى أنور والذي يتضمن سرد ٣٠ قصة حقيقية لسيدات من الصعيد والمشكلات التى تتعرض لها المرأة هناك ، مضيفة أن المرأة الصعيدية سيدة واعية لديها ثقة كبيرة بقدراتها وصاحبة شخصية قوية ومؤثرة داخل أسرتها .

وقد استعرضت الكاتبة سلمى أنور ملخص وفكرة كتاب" الصعيد فى بوح نسائه " والتى تدور حول قصص مجموعه من النساء الصعيدات والتى جاء أغلبهن من السيدات المسنات اللاتى يمتلكن العديد من القصص المؤثرة فى محافظات المنيا وقنا وأسوان وتناولت تلك القصص مواضيع متعددة ما بين الزواج والحب وبعض المشكلات اللاتي تعرضن لها من بينها العنف ضدهن بإختلاف اشكاله وانواعه.

وقد أعرب الدكتور احمد سليم رئيس قسم التصوير بالفنون الجميلة بجامعة المنيا عن سعادته وافتتاح معرضه الذي يتضمن عرض ١٤ عمل متنوع من فن التصوير من خامات مختلفة بالألوان الزيتية والايكليريك وطريقة التصوير الجداري من خلال مقاسات مختلفة ومتنوعة وتكوينات تحمل تعبيرات توضح أهمية وقيمة المرأة فى جنوب مصر .

وعرضت الاستاذة رانيا الصوابى ممثلة مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها جهود المكتب في مساعدة السيدات المعنفات من خلال تقديم الدعم النفسى والقانوني والاجتماعي لهن مشيرة الى ان المكتب يتضمن ٢٧ فرع على مستوى محافظات الجمهورية ، ويتم تلقي الشكاوى والاستفسارات على الخط المختصر ١٥١١٥ أو من خلال رقم الواتس اب ٠١٠٧٥٢٥٦٠٠ أو التواصل بفروع المكتب بجميع المحافظات.