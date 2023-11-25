المجلس القومي للمرأة بأسيوط ينظم حملة توعوية بعنوان "احميها من الختان"

نفذ المجلس القومي للمرأة في محافظة أسيوط، حملة توعوية بعنوان "احميها من الختان" في الفترة من 21 حتى 25 نوفمبر 2023. تمت هذه الحملة في جميع محافظات الجمهورية كجزء من جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

استهدفت الحملة القرى التالية بني سميع والمسعودي والبلايزة في مركز أبو تيج، نزلة فرج وزاوية هارون وبني يحيى والمحمودية في مركز ديروط، بوق وبلوط والمنشاة الكبرى في مركز القوصية، والسوالم البحرية في مركز إبنوب، بإجمالي 22403 مستهدف من السيدات والرجال والأطفال.

وشارك في التوعية الميدانية الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط وأعضاء فرع المجلس وميسرات المجلس والشابات المتطوعات، بالإضافة إلى القادة الدينيين من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات. تركزت هذه الحملة على مكافحة تطبيب الختان وإزالة الفكرة الخاطئة بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة، بالإضافة إلى نشر الوعي بالعقوبات القانونية التي تواجه كل من يمارس الختان مثل الأطباء وفرق التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، سواء كانوا يطلبون الختان أو يروجون له. كما تم التأكيد على الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وأكدت الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، أنه تم تنفيذ الحملة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة، وشملت عدة أنشطة توعوية وتثقيفية. تم توزيع مطويات ومواد تثقيفية توضح ضرر ختان الإناث وتسليط الضوء على الآثار النفسية والصحية السلبية التي يعاني منها الفتيات اللواتي يخضعن للختان.

وأشارت الدكتورة مروة، إلى أن فريق الحملة قام بزيارة المنازل والتواصل المباشر مع الأهالي لتوعيتهم وإبداء الدعم والمساعدة. كما تم تنظيم ندوات توعوية في المناطق المستهدفة لتعريف السكان بخطورة الختان على صحة البنات وتعزيز الوعي حول حقوقهن وسلامتهن.

وأوضحت الدكتورة مروة، أن الحملة تلقي استجابة إيجابية من المجتمع المحلي، حيث شهدت تفاعلا كبيرًا من الأهالي والمجتمع المحلي. تعتبر هذه الحملة خطوة جديدة ومهمة في سعي المجلس القومي للمرأة للقضاء على ظاهرة الختان وتوعية الجمهور بأضرارها.

وأشارت الدكتورة مروة، أنه من المتوقع أن تستمر الحملة في المحافظة وتستهدف المزيد من القرى والمراكز لتعميم الوعي والمساهمة في إنهاء هذه العملية الضارة. من الضروري أن تتواصل الجهود المشتركة لجميع الجهات المعنية لتعزيز الوعي وتحقيق التغيير المطلوب في المجتمع نحو قضية الختان وحماية حقوق الفتيات.

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة

جانب من الحملة