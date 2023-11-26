"الأماكن" تضع بسمة بوسيل في مرمى القضاء| أول تعليق بعد أزمتها مع محمد عبده

تصدر اسم المطربة المغربية وطليقة الفنان تامر حسني، بسمة بوسيل مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعد أزمتها مع الفنان السعودي القدير محمد عبده، بسبب أغنية "الأماكن"، حتى وصلت الخناقة إلى القضاء والأمر الذي تسبب في حالة من الجدل والغموض وسط تساؤلات عن بداية القصة ولماذا حدثت.

بسمة بوسيل ومحمد عبده

بسمة بوسيل في موقف حرج بسبب "الأماكن"

نشرت بسمة بوسيل مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" وهي تغني أغنية "الأماكن" للفنان محمد عبده، وعلقت على الفيديو قائلة :"هذه الأغنية كانت رحلة والدي عندما كان يوصلني إلى الجامعة وكان يفضل يحفظها لي كل صباح، لقد شعرت بكلامها حتى مات، اللهمّ ارحم والدي واغفر له".

بسمة بوسيل ومحمد عبده

إلا أن الفنانة المغربية تفاجأت برد فعل غريب من الفنان السعودي، حيث تسبب الأمر إغضابه وقرر أن يقاضيها بسبب تقديمها الأغنية دون الاستئذان منه.

وسرعان ما خرجت بسمة بوسيل عن صمتها، وقالت عبر حسابها على إنستجرام: "حتى كوفر الأماكن التي صنعتها لوالدي قالوا إنهم يريدون مقاضاتي على ذلك، لا أفهم لماذا أنا الوحيدة التي أحاسب على رغبتي في عمل كوفر، أنا زعلانة جدًا إني بمسح حاجة عملتها بكل مشاعري تجاه والدي، أنا شخصيًا، لو كان لي رصيد فني، لما خيبت أمل أي إنسان أحب أن يغني لي شيئًا في النهاية".

بسمة بوسيل ومحمد عبده

أزمات عاشتها بسمة بوسيل بسبب الغناء

لم يكن أزمة بسمة بوسيل مع محمد عبده الوحيدة، حيث تسببت الفنانة في العديد من الأزمات مع عدد من المطربين لعل من أبرز هذه الأزمات عند تقديمها أغنية مين اللي بيختار، دون إذن صناع الأغنية الأصلية الشركة المنتجة الوتاري، ولم تذكر مؤلفه عدي الرحباني، والملحن أسامة الرحباني، ومطربتها الفنانة اللبنانية هبة طوجي.

بسمة بوسيل

ونشرت شركة وترى بيانًا أعلنت فيه رفضها ما فعلته بسمة بوسيل، كما أشارت إلى أنه من الممكن التغاضي عن كل ذلك إذا قامت بسمة بتصحيح ما فعلته بإعادة نشر الأغنية مرة أخرى عبر حساباتها الرسمية، وذكرت أصحاب الحقوق وإزالة المنتج التجاري المروج له، وذلك تفاديًا لقيام أصحاب هذه الحقوق باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.