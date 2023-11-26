إيرادات فيلم "وش في وش" بآخر ليلة عرض أمس

بلغت إيرادات فيلم "وش في وش" للنجمين أمينة خليل ومحمد ممدوح، بشباك التذاكر مساء أمس، السبت، 62،921 جنيها.

ويشار إلى أن يعرض نادي سينما الأوبرا فيلم "وش فى وش"، ضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

ومن المقرر أن يعقب الفيلم ندوة للمناقشة، تستضيف منتجه احمد فهمى مؤلفه ومخرجه وليد الحلفاوى مع الدكتورة عالية عبد العال استاذ الاجتماع الاعلامى بكلية البنات، ويديرها الناقد مصطفى الكيلانى، وذلك فى السادسة والنصف مساء الأربعاء 29 نوفمبر على المسرح الصغير.

تفاصيل فيلم وش في وش

ويشار إلى أن فيلم وش في وش، تدور أحداثه في إطار كوميدي داخل شقة زوجان يجتمع فيها بالصدفة أفراد عائلتي الزوج والزوجة، وتحدث بينهم العديد من المشكلات بسبب الاختلافات الثقافية والاجتماعية بينهم.

فيلم "وش فى وش" بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، بيومى فؤاد، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، سلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي.