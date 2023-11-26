الأحد 26 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

هيئة الدواء تقدم نصائح لتقوية الجهاز المناعي

تناول الأكل الصحي
تناول الأكل الصحي خصوصًا الخضار والفاكهة الطازجة

 نشرت هيئة الدواء المصرية للمواطنين مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها لتقوية الجهاز المناعي للجسم، في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار جسيمة على أجهزة الجسم.

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تستعرض الوفد فى السطور التالية عددًا من النصائح المهمة لتقوية الجهاز المناعي، وجاءت النصائح على النحو التالي، وفقًا للهيئة:

 

- ممارسة الرياضة بشكل يومي.

- الامتناع عن التدخين.​

- تناول الأكل الصحي، خاصة الخضار والفاكهة الطازجة.

​- النوم لساعات كافية.​

- شرب الماء بشكل مستمر.​

- التهوية السليمة للمنزل في فصل الشتاء.​

 

الأخطاء الشائعة لاستخدام المضادات الحيوية:

 جددت هيئة الدواء المصرية، تأكيدها أنه من الأخطاء الشائعة لتي يقع فيها البعض، استخدام المضاد الحيوي بشكل خاطئ في علاج الفيروسات، ومنها الفيروسات المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا، موضحة أنه على المواطنين عند استخدام المضاد الحيوي، ضرورة عدم التوقف عن الجرعات إلا بعد الانتهاء منها كاملة، مشيرة إلى أنه حتى حال تحسن الأعراض، لا بد من عدم التوقف إلا بعد الرجوع للطبيب المشرف على الحالة.

 

 وتابعت هيئة الدواء المصرية، أنه لا بد من استشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء، إذ إنّ الصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​​
 

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