نتائج إيجابية خاطئة.. سبب تغيير نتيجة تحليل المخدرات بحسب هيئة الدواء

تجري العديد من الشركات لموظفيها من آن لآخر اختبار تعاطي المخدرات، فضلًا عن المقدمين على عمل باعتباره مستند ملزم للمتقدم واجب تقديمه وتسمى أيضًا تلك الاختبارات باسم فحص المخدرات أو فحص سموم الجسم.



وأحيانًا تكون النتائج إيجابية دون أن يكون صاحبها متعاطي بحسب هيئة الدواء نتيجة للعديد من العوامل والتي نستعرضها في هذا التقرير.

نتائج إيجابية خاطئة



وكانت هيئة الدواء المصرية المواطنين قد حذرت من تداخل بعض أدوية البرد، سواء تم أخذها بوصفة طبية أم لا، مع نتيجة تحليل المخدرات، وإعطاء نتيجة إيجابية خاطئة لتحليل المخدرات.



وأشارت الهيئة، في بيان لها على أن ذلك يحدث لأن العديد من مكونات هذه المستحضرات الطبية تكون أحيانًا مماثلة كيميائيًا للأدوية اللي يتم اختبارها.



أودية تؤثر على اختبار المخدرات



من بين أسماء الأدوية التي تظهر في تحليل المخدرات، الأدوية التبي تحتوي على مواد ديفينهيدرامين، ديكستروميثورفان، وكذلك بعض المسكنات، مثل الإيبوبروفين ونابروكسين.

ومن بين الأدوية النفسية التي تظهر في تحليل المخدارات، أدوية مضادات الاكتئاب، مثل السيرترالين والفينلافكسين، بالإضافة إلى بعض الأقراص المضادة للبرد التي تحتوي على السودوإيفيدرين، وبعض المضادات الحيوية، مثل بعض الكينولونات.

كما نصحت هيئة الدواء المصرية بمراجعة الأدوية مع الطبيب أو الصيدلي قبل إجراء التحاليل؛ للتأكد من عدم تناول أي أدوية قد تؤثر على نتائج التحاليل.

