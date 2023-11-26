احذر.. 8 أطعمة تسبب حساسية الجسم| اعرف الفاكهة الممنوعة

يتفاجيء البعض بالإصابة بالحساسية بشكل مفاجيء، دون دراية بالسبب في ذلك، وقد تتحور حالتك الصحية لظهور الحبوب في مناطق مختلفة في جسدك أو عدم المقدرة على التنفس بشكل طبيعي أو حدوث مشاكل في عملية الهضم، ويكون ذلك بسبب تناول أطعمة يتحسس منها جسدك دون أن تعلم بها، وفيما يلي نقدم لك أبرز هذه الأطعمة المسببة للحساسية.

أطعمة تسبب الحساسية

الأطعمة المسببة للحساسية

الحليب ومشتقاته

قد يعاني البعض من حساسية تجاه الحليب ومنتجاته، مما يجعله مهيجًا لأعراض الحساسية الظاهرة على الجلد، ومن مشتقاته الأجبان بأنواعها وألوانها المختلفة، والعصائر الرائب.

البيض

قد يتفاعل جهاز المناعة مع البروتينات الموجودة في البيض، مما يسبب زيادة الأعراض سوءًا.

الطماطم

تعد من الأطعمة الشائعة المهيجة للحساسية لدى الأشخاص المصابين بحساسية بلسم البيرو، وهي من الخضروات الحمضية التي تزيد من تحسس الجلد، لذا يجب الحذر منها لأن هناك من يصفها كماسك للوجه.

أطعمة تسبب الحساسية

الفواكه الحمضية

تعد أيضًا من الأطعمة التي يجب تجنبها عند المعانة من حساسية الجلد؛ لأنها قد تزيد فرصة التحسس والاتهابات المزعجة، ومن أبرز الفواكة التي تسبب الحساسية: الفراولة، البطيخ، الكيوي، الخوخ، الكمثرى، الكرز.

الفول السوداني

لا يعد الفول السوداني من قائمة الأكل الممنوع لمرضى حساسية الجلد فقط، بل إنه أيضًا يسبب حساسية خطيرة، تتمثل أعراضها بتورمات الجلد، وضيق التنفس، ومشاكل الجهاز الهضمي.

التوابل

تضاف التوابل إلى الأطعمة لإعطاء النكهة إلا أنها قد تكون مهيجة لحساسية الجلد، ومن أنواع التوابل الشائعة المهيجة: القرفة، والقرنفل، والكزبرة، والحلبة، والثوم، والفانيلا.

القشريات البحرية أو المحار

ومن أبرز القشريات البحرية التي تسبب الحساسية: الجمبري والقريدس والكابوريا، يمكن أيضاً العثور على آثار لمسببات الحساسية الموجودة في القشريات في معجون الجمبري أو الكافيار.. بدائل القشريات البحرية: السمك المدخن (كلما كانت النكهة أقوى كلما كان ذلك أفضل).

القمح

يعد القمح من أكثر مسببات الحساسية شيوعاً، ويتواجد بشكل شائع في الأطعمة التي تحتوي على الدقيق مثل الخبز والمكرونة والكعك والمعجنات ومنتجات اللحوم والصلصات والحساء والخلطات ومكعبات المرق وبقسماط الخبز وكذلك في الأطعمة المغطاة بالدقيق، ومن بدائل القمح هي: دقيق الأرز ودقيق الذرة.