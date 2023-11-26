الأحد 26 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

بسبب فتاة.. القبض على المتهمين بإنهاء حياة سائق بالمنوفية

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق "توفى متأثراً بإصابته بجروح طعنية، و3 أشخاص "مصابين بجروح متفرقة بالجسم"  – مقيمين بدائرة المركز).

وبالفحص تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص – مقيمين بدائرة المركز ) وقيامهم بالتعدى على المتوفـى والمصابين بالضرب وإحداث إصاباتهم على إثر مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لقيام أحد المصابين بمعاكسة كريمة أحد المتهمين.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم والأدوات المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب.

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