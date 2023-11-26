تحرير 2011 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

حررت الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية، 2011 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني، كما تم ضبط 599 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، ورفع 47 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وقال مصدر أمني، إنه في حالة تلف الملصق الإلكتروني نتيجة لإصابته بالخدش، أو كسر الزجاج المثبت عليه في السيارة، يجب على مالك السيارة التوجه إلى وحدة المرور التابع لها بعنوان محل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي لسداد قيمة رسوم بدل فاقد الملصق الإلكتروني.

وأضاف المصدر، أنه عقب سداد الرسوم بدل فاقد للملصق الإلكتروني، يتم تثبيته على السيارة مرة أخرى، حتى لا يتعرض السائق للمخالفة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.