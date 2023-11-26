منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ناشئين يفوز بجائزة أفضل فريق من الاتحاد الدولي

فاز منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ناشئين بجائزة أفضل فريق عن موسم 2022-2023، وذلك خلال فاعليات الجمعية العمومية "كونجرس" الاتحاد الدولي للسلاح، المقام في شرم الشيخ.

وأعطى الاتحاد الدولي للسلاح الجائزة لمنتخبنا الوطني بعد تصدره التصنيف العالمي لسلاح سيف المبارزة ناشئين ، وتسلم الجائزة طارق الحسيني نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري.

وتصدر منتخبنا التصنيف العالمي بعد الفوز بذهبية بطولة العالم، وذهبية كأس العالم بالبحرين وإيطاليا وذهبية بطولة إفريقيا.



وكان محمد السيد قد فاز بجائزة أفضل ناشئ لموسم 2022-2023 وذلك بعد تصدره ل التصنيف العالمي لسلاح سيف المبارزة تحت 20 سنة.

كما تسلم عبدالمنعم الحسيني رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح الميدالية الخاصة بقاعة المشاهير وذلك بعد وضع اسمه في القاعة تكليلًا لجهوده في تطوير اللعبة في مصر وأفريقيا والعالم.

بالإضافة إلى حصول مصطفى طاحون لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش على جائزة اللعب النظيف عن موسم 2022-2023.

وأقيمت اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح، على مدار يومي 24 و 25 نوفمبر الجاري ، بحضور اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعبدالمنعم الحسينى رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح وعضو اللجنة الأولمبية المصرية بالإضافة إلى أعضاء الجمعية العمومية وذلك بمشاركة 135 دولة يمثلهم 106 شخص داخل القاعة من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 29 دولة حاضرة بتفويض.

وافتتح وزير الشباب والرياضة اجتماع المكتب التنفيذي والجمعية العمومية للاتحاد الدولي للسلاح صباح أمس عبر الفيديو كونفرس.