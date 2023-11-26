الأحد 26 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الأوروبي وكندا يبحثان تعزيز التعاون في مجال الحماية المدنية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

 

اتفقت المفوضية الأوروبية وكندا على تعزيز العلاقات في مجال الحماية المدنية وإدارة مخاطر الكوارث.

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الاتحاد الأوروبي وكندا يُؤكدان عزمهما على مواصلة دعم أوكرانيا

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الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحماية الأفغان من تفشي الأمراض وغيرها

جاء ذلك في بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الإلكتروني بعد ساعات من انتهاء فعاليات القمة بين الاتحاد الأوروبي وكندا، والتي اعتمد خلالها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو ترتيبًا إداريًا يسمح بتعاون أوثق في الاستجابة للكوارث وإدارة الطوارئ.

وذكر البيان أن الجانبين اتفقا على تبادل أفضل الممارسات لتعزيز الوقاية والتأهب والتنسيق بشأن الكوارث الطبيعية والكوارث التي يسببها الإنسان.

وأشار البيان إلى أن المفوضية الأوروبية ستقوم بتمويل شراء 12 طائرة كندية جديدة لزيادة قدرة مكافحة الحرائق الجوية للاحتياطي الاستراتيجي لآلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، كما طلبت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 12 طائرة أخرى.

وتعليقا على ذلك.. قالت أورسولا فون دير لاين "إن حالة الطوارئ المناخية حقيقية للغاية.. يجب علينا أن نتشارك من أجل معالجة الكوارث الطبيعية بشكل أفضل، ولهذا السبب اتفقنا اليوم على العمل بشكل أوثق مع كندا بشأن إدارة المخاطر والاستجابة لها".. مضيفة "نحن نتطلع إلى تعزيز أسطولنا الأوروبي من خلال إضافة طائرات مكافحة الحرائق الكندية".

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