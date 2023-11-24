الجمعة 24 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بحماية الأفغان من تفشي الأمراض وغيرها

أفغانستان
أفغانستان

أكدت القائمة بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان رافاييلا يوديس، التزام الاتحاد الأوروبي بحماية الأفغان من تفشي الأمراض وغيرها من حالات الطوارئ الصحية ومشاكل التغذية. 

 

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وذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الجمعة - أن الاتحاد الأوروبي خصص 10 ملايين يورو لأفغانستان من خلال منظمة الصحة العالمية لمكافحة الأمراض المعدية وتعزيز خدمات الرعاية الصحية.

وأوضحت المنظمة، أن هذه الميزانية الأخيرة تهدف إلى تحسين الاستعداد لمواجهة تفشي الأمراض والرعاية الصحية في جميع مقاطعات أفغانستان البالغ عددها 34 إقليما، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يستفيد من هذه المساهمات أكثر من مليوني شخص.

وفي غضون ذلك، أعرب لو دابنج ممثل منظمة الصحة العالمية في أفغانستان، عن تقديره لدعم الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن هذه المساعدة المالية ستسهم بشكل كبير في الحد من الأمراض المعدية بين الشعب الأفغاني.

وقد قدم الاتحاد الأوروبي في السابق المساعدة لأفغانستان في قطاعات مختلفة، بما في ذلك المساهمة الأخيرة بمبلغ 61 مليون يورو في نوفمبر لدعم التغذية والمأوى والحماية ومجالات أخرى لشعب أفغانستان.

 

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