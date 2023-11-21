"العنف ضد الأطفال" محاضرة فى بيت ثقافة الجديدة بالداخلة

ضمن خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد نظم بيت ثقافة الجديدة بالداخلة محاضرة ثقافية بمدرسة شاذلى منصور الاعداديه بعنوان "العنف ضد الأطفال" وذلك ضمن أنشطة ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث.

حاضرها احمد محمود حسنين مدير عام إدارة الداخلة التعليمية السابق وبحضور كلا من حمد محمد احمد رئيس الوحدة المحلية لقرى الجديدة ومنصور شاذلى عمدة قرية الجديدة وعبدلله حسن مدير إدارة

تناولت المحاضرة موضوع العنف ضد الأطفال، وأثره على حياة الأطفال وتطورهم النفسي والاجتماعي. كما تم تسليط الضوء على أشكال العنف الشائعة ضد الأطفال وكيفية التعامل معها والتصدي لها. قدّم المتحدث أمثلة واقعية وحالات توضيحية لتوعية الحاضرين بأهمية مكافحة العنف ضد الأطفال والعمل على بناء بيئة آمنة وصحية لهم.

شهدت المحاضرة تفاعلاً كبيراً من الحضور، حيث شاركوا بأسئلتهم واستفساراتهم حول سبل التعامل مع ظاهرة العنف ضد الأطفال في المجتمع. وقدم المتحدث نصائح وإرشادات عملية للآباء والمعلمين للتعامل مع الأطفال وتوفير حماية ورعاية لهم.

تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية التي ينظمها بيت ثقافة الجديدة بالداخلة، وتحديداً ضمن أنشطة ثقافة المرأة التابعة لإدارة الدراسات والبحوث. يعمل بيت ثقافة الجديدة على تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي لدى المجتمع وتقديم الدعم والمساندة للنساء والأطفال وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.

نرى أن تنظيم هذه المحاضرة، وغيرها من الفعاليات الثقافية والتوعوية، يلعب دوراً هاماً في رفع الوعي المجتمعي وتوعية الأفراد بأهمية حقوق الطفل وضرورة حمايته من العنف. إن الاستثمار في تعزيز الثقافة والتوعية في المجتمع يشكل ركيزة أساسية في بناء مجتمع متعلم ومتقدم.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات