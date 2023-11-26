الصباحي: الغربية محافظة ولادة للزعماء الوفديين

قال عصام الصباحي مدير الحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة اثناء تقديمه للمؤتمر الانتخابي للدكتور عبدالسند يمامة، إن الغربية هي معقل الوفد، ومحافظة الغربية كانت تضم كفر الشيخ قديما، لافتا إلى أن زعماء حزب الوفد خرجوا من داخل الغربية، منهم سراج الدين وسعد زغلول وحتى السيد البدوي.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري للدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد والمرشح الرئاسي، في محافظة الغربية بجامعة طنطا.

وتوقع الصباح، أن يخرج من داخل محافظة الغربية أكبر قدر من الأصوات لرئيس الوفد، تفوق أي مرشح آخر، موضحا أن الانتخابات تسير بشكل منسق وديمقراطي والجميع سواء الميديا والأمن يسير بشكل جيد.

وأضاف، عصام الصباحي أن محافظة الغربية ولادة للزعماء والقادة.