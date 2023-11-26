وفاة طفلة في حريق اندلع بحوش في دار السلام

توفيت طفلة في الرابعة من عمرها تقيم بناحية أولاد يحيى دائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج متأثرة بإصابتها بحروق في جميع أنحاء جسدها في حريق إندلع في حوش جارهم بذات الناحية وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة دار السلام بلاغًا بنشوب حريق بحوش ومتوفاه بناحية قرية أولاد يحي بحري دائرة المركز .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مشيد بالطوب الأحمر والأسمنت على مساحة 35 متر تقريباً ملك "السيد . م . ب . م" 67 سنة عامل ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده .

نتج عن ذلك وفاة جارة مالك الحوش الطفلة "جومانا . ب . ع . س" 4 سنوات ومقيمة بذات الناحية والتي تبين وجود حروق بعموم جسدها واحتراق كمية من التبن .

وبسؤال كل من :- مالك الحوش والدة المتوفاة "شريهان . س . ا . ع" 36 سنة ربة منزل ومقيمة بذات الناحية قررا بمضمون ما سبق ونفت الأخيرة الشبهة الجنائية .





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .