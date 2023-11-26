ندوة عن "الاخوة في الدين" داخل الرواق الأزهري بمركز التنميه الشبابية بالطور

نفذت مديرية الشباب والرياضة ادارة تنمية النشء ، فعاليات برنامج" الرواق الأزهرى للطفل والأسرة " بمركز التنميه الشبابية بالطور ، ندوة للطلائع بعنوان الاخوة في الدين ، فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

يهدف برنامج الرواق الأزهرى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.

تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و توجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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