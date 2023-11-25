5 أطعمة ضارة بالصحة يعتبرها الكثيرون صحية

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن حذر طبيب من أن خمسة أطعمة كنا نظن أنها صحية في السابق ليست كذلك، على الأقل من منظور مقاومة الأنسولين، ويمكن أن يكون سبب الزيادة السريعة في مستويات السكر في الدم تناول الأطعمة التي تحتوي على مؤشر نسبة السكر في الدم عالية.

يؤدي هذا إلى قيام البنكرياس بإفراز المزيد من الأنسولين، مما يسبب الرغبة الشديدة في تناول الطعام والإفراط في تناول الطعام عندما تنخفض مستوياته بسرعة.

وإذا تكررت هذه الدورة، قد تحدث مقاومة للأنسولين، مما يعني أن خلايا الجسم لا تستجيب بشكل جيد للأنسولين، ولا تستطيع العضلات والدهون والكبد الحصول بسهولة على الجلوكوز من الدم، كما يقول خبير التغذية إيجور ستركوف لموقع MedicForum.

قد يصبح مستوى السكر في الدم مرتفعًا جدًا لأن البنكرياس ينتج المزيد من الأنسولين لمساعدة الجلوكوز على الوصول إلى خلاياك. وهذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى مرض السكري من النوع 2، والالتهابات، والترسبات في الشرايين، ومشاكل في القلب والمفاصل.

والسبب في أن كل هذه الأطعمة ليست صحية هو أن لها تأثيرًا كبيرًا على نسبة السكر في الدم بعد تناولها كلما زاد التأثير الجلايسيمي، زاد تأثير الأنسولين، وهذا ليس جيدًا لأنه يؤدي إلى مقاومة الأنسولين ومقاومة الأنسولين هي السبب الجذري لجميع أمراض نمط الحياة التي تؤثر على معظمنا.

فيما يلي خمسة أطعمة يحذرنا منها الطبيب ستركوف:

عصير فواكه

بعض عصائر الفاكهة تحتوي على كمية من السكر تعادل علبة الصودا، حتى الصنف غير المحلى يمكن أن يحتوي على ما يصل إلى 26 جرامًا من الكربوهيدرات، أي حوالي ستة ملاعق صغيرة من السكر وكل هذا مع القليل جدًا من الألياف.

الفاكهة

ثانيًا، تتضمن قائمة الأطعمة التي تبدو صحية، ولكنها في الحقيقة ليست كذلك، الفواكه. وذكرت أن بعض الفواكه أسوأ من غيرها: فالمانجو والأناناس والموز والعنب تحتوي على الكثير من السكر ويجب معاملتها مثل الحلوى.

تحتوي بعض الفواكه أيضًا على نسبة عالية من الألياف، مما يعني أنها تستغرق وقتًا أطول للهضم، كما أن الإطلاق البطيء للسكر يمنع مستويات السكر في الدم من الارتفاع.

حليب الشوفان

كما احتل بديل الألبان هذا المرتبة الثالثة في القائمة، يحتوي كوب واحد من حليب الشوفان على 15 جرامًا من الكربوهيدرات، ونحن لا نتحدث عن الحليب مع السكر المضاف ناهيك عن أن العديد من العلامات التجارية التي يتم شراؤها من المتاجر تحتوي على مواد حافظة ومكثفات ومستحلبات، ولا يضر أي منها بصحة أمعائنا أو بصحتنا العامة.

دقيق الشوفان

منتج آخر مثير للجدل يوصى به بانتظام لمرضى السكر كخيار صحي، وأحد الأسباب التي تجعلهم يوصون به على الأرجح هو مصدر الألياف يحتوي كوب واحد من دقيق الشوفان على حوالي ثمانية جرامات من الألياف و62 جرامًا من الكربوهيدرات.

كعك الأرز

آخر ما يجب الحذر منه هو كعك الأرز، والذي غالبًا ما يُعتبر وجبة خفيفة صحية، وعلى الرغم من انخفاض السعرات الحرارية، يمكن أن يحتوي المنتجان على ما يصل إلى 14 جرامًا من الكربوهيدرات وقليل جدًا من الألياف.

من خلال امتصاص الماء، يمكن أن تساعد الألياف في تنظيم استخدام الجسم للسكر، مما يجعل البراز أكبر حجمًا ويسهل مروره القليل جدًا من الألياف يمكن أن يؤدي إلى حالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) والإمساك.