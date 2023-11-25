بلينكن يشارك في الاجتماع الوزاري الأول لمجلس أوكرانيا الناتو في بروكسل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، أن الوزير أنتوني بلينكن سيحضر الاجتماع الأول لوزراء الخارجية ضمن مجلس أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي في بروكسل.

بلينكن يشارك في الاجتماع الوزاري الأول لمجلس البنتاغون: مجموعة الاتصال وعدت كييف بأكثر من 80 مليار دولار من المساعدات العسكرية

وكما هو مذكور في بيان الوزارة، فإن بلينكن سيزور بروكسل يومي 27 و29 نوفمبر، حيث سيشارك في اجتماع لرؤساء وكالات الشؤون الخارجية لدول الناتو، بما في ذلك الاجتماع الأول لوزراء خارجية مجلس أوكرانيا والناتو.

وأضاف البيان: "وزير الخارجية الأمريكي سيعلن دعم حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا، ويناقش قضايا الديمقراطية والاستقرار الإقليمي في غرب البلقان، وسيتطرق أيضا إلى موضوعات قمة الناتو المقبلة، والتي المقرر عقدها في يوليو 2024 في واشنطن".

وبعد قمة "الناتو" التي انعقدت في فيلنيوس يومي 11 و12 يوليو الماضي، قال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ إن الدول الأعضاء اتخذت ثلاث خطوات تجاه أوكرانيا: "تمت الموافقة على عدم مطالبتها بتنفيذ خطة العمل بشأن أوكرانيا. العضوية في الحلف، وتمت الموافقة على برنامج المساعدة العسكرية لسنوات عديدة في كييف، كما تمت الموافقة على إنشاء مجلس أوكرانيا-الناتو".

وبحسب البيان الختامي للقمة، "سيتم إرسال دعوة للانضمام للحلف إلى أوكرانيا بعد التوصل إلى اتفاق بين الحلفاء وعند استيفاء جميع الشروط. وسيتم تقييم تنفيذ كييف لها من قبل أعضاء المنظمة".

وفي وقت سابق، دعا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الشركاء في مجموعة الاتصال الخاصة بأوكرانيا إلى تزويد كييف بقدرات الدفاع الجوي قبل حلول فصل الشتاء.

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.