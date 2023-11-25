السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بدء توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

بوابة الوفد الإلكترونية

توافد من قليل،  نجوم و ضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي،  من كافة دول العالم بقصر ثقافة شرم الشيخ، لحضور حفل إفتتاح الدورة الثامنة تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيڤين الكيلاني واللواء أركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وتنطلق بعد قليل، الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، ويقام بقصر ثقافة شرم الشيخ تستمر فعالياته حتى يوم ٣٠ نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يقدم حفل الافتتاح الفنان محسن منصور والفنانة مريم الصياح من تونس، ويقدم الحفل بثلاث لغات هم العربية والإنجليزية والإيطالية.

كما سيقدم افتتاحية موسيقية بعنوان "ملحمة الحياة" من ألحان أحمد الموجي، وإشراف فني نادر عباسي، وتنطلق الدورة الثامنة لمهرجان شرم الشيخ الدولي تحت شعار "المسرح من أجل الإنسانية"، وإخراج مراسم الافتتاح لمحمد هشام وإعداد وصياغة عز الدين حافظ وترجمة حنان عز الدين، ويشارك ضمن فعاليات الدورة الثامنة 17عرضًا مسرحيًّا  تتضمن 8 عروض تعرض للمرة الأولى.

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