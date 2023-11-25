إيقاف أعمال بناء بقرية أولاد عمرو بقنا

نجحت الوحدة المحلية لقرية أولاد عمرو بقنا، برئاسة كريم قاسم سكرتير القرية، بتنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك خاصة بمساحة ١٧٥ متر عبارة عن فك أعمدة خرسانية .

وأكد العميد طارق لطفي ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا بالتصدي لكافة حالات التعدي والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.