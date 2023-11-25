وجه الدكتور ياسر الهضيبي، النائب الوفدي وعضو الهيئة العليا بالوفد، للوافدين وخاصة المرأة المصرية، لافتا إلى أن الوفد منذ القدم يهتم بالقضايا العربية وفي القلب منها فلسطين.

وأكد الهضيبي، خلال المؤتمر الجماهيري الثالث للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، أننا لن نرضى بحلول للقضية الفلسطينية إلا القدس، وكل شيء في الدنيا يكبر ويصغر إلا الوفد يظل كبيرا في عيون الوفديين.

ولفت إلى أن مصطفى النحاس جاهد بعد سعد زغلول من أجل وطنه وأطلق عليه المصريين نبي الوطنية، كما أعاد فؤاد سراج الدين الوفد إلى الحياة السياسية مرة أخرى، وأمامنا مرشحين لا نخشاهم ولكننا نحترمهم.

ياسر الهضيبي: نجاحنا بالانتخابات ممكن لأننا الحزب الوحيد الذي مارس الحكم والمعارضة

ياسر الهضيبي: نجاحنا بالانتخابات ممكن لأننا الحزب الوحيد الذي مارس الحكم والمعارضة

ياسر الهضيبي: نجاحنا بالانتخابات ممكن لأننا الحزب الوحيد الذي مارس الحكم والمعارضة

ياسر الهضيبي: نجاحنا بالانتخابات ممكن لأننا الحزب الوحيد الذي مارس الحكم والمعارضة

وقال الهضيبي، إن نجاحنا في الانتخابات ممكن لأننا الحزب الوحيد الذي مارس الحكم والمعارضة، كما أن الشعب المصري قادر على الفرز وإنجاح الوفد في الانتخابات.

وأضاف، أن أحمد مرعي أفندي "وفدي" تجرأ ونزل الانتخابات ضد رئيس وزراء مصر يحيى باشا إسماعيل، ونجح ولذلك قالوا لو أن الوفد رشح حجر لنجح، وعبدالسند يمامة يمتلك ميزة مهمة جدا أنه من المرشحين الجيدين ويملك سيرة طيبة، داعيا الحضور بالاصطفاف الوفدي والمصري لانتخاب عبدالسند يمامة في الانتخابات.