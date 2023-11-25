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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

5 سنوات للتهم بإحراز سلاح ناري والتعدي بالضرب على 4 أشخاص

محكمة جنايات سوهاج
محكمة جنايات سوهاج

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم "ى.م.س"- 41 سنة- حاصل على دبلوم بالسجن 5 سنوات وغرامة ألف جنيه؛ لاتهامه بإحراز سلاح ناري والتعدي بالضرب على 4 أشخاص بسلاح ناري، مما أحدث إصابتهم بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز دار السلام عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص والتعدى بالضرب على المجنى عليهم، مما أعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على 20 يومًا.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم التحفظ على السلاح النارى وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها السابق.

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