طالب النائب الوفدي حازم الجندي، الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة، خلال المؤتمر الثالث للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، من محافظة الغربية، مؤكدا أن الغربية واحدة من أهم محافظات ومعقل من معاقل الوفد، مرحبا بالحضور والنائب عبد الفتاح باشا حسن، والدكتور السيد البدوي رئيس الوفد الأسبق.

الجندي: عبد السند يطرح برنامج إصلاحي يخدم المصريين

وأشار الجندي، إلى أن المؤتمر الجماهيري الثالث لدكتور عبد السند، هو بمثابة عرس ديمقراطي، لافتا إلى أن عبد السند يطرح برنامج إصلاحي يخدم المصريين والشباب بصفة خاصة.

حازم الجندي: حزب الوفد يحتوي على رجال إصلاحيين وكوادر جيدة

حازم الجندي: حزب الوفد يحتوي على رجال إصلاحيين وكوادر جيدة

ولفت إلى أن محافظة الغربية لها نصيب الأسد في المشاركة في الانتخابات، مؤكدا على أهمية المشاركة من قبل جميع المواطنين في مختلف المحافظات.

وأوضح حازم الجندي أن حزب الوفد يحتوي على الكثير من الكوادر الجيدة، وشارك مع الدكتور عبد السند الكثير من الرجال الكوادر الإصلاحيين، مرددا 100 سنة وفد.