الأمن العام يكثف حملاته بالمحافظات لضبط الخارجين عن القانون

وجه قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام، وبمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط–أسوان- دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.



حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:



مديرية أمن أسيوط



ضبط عدد (33) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (14 بندقية آلية- 10 بنادق خرطوش- طبنجة- 18فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (33متهم لـ26منهم معلومات جنائية")



كما تم ضبط عدد (8) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,980 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 670 جرام لمخدر الشابو- كمية لمخدرى"الهيروين، الأفيون") بحوزة (10 متهمين لـ8منهم معلومات جنائية).



وجرى تنفيذ عدد (451) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن أسوان



تم ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8,200كيلو جرام لمخدر الحشيش–520جرام لمخدر الهيروين–كمية من مخدر الشابو- بندقية خرطوش-2 فرد محلى وطلقتين) بحوزة (8متهمين لـ 4منهم معلومات جنائية).

فيما تم تنفيذ عدد (842) حكم قضائى متنوع.



مديرية أمن دمياط



ضبط عدد (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8كيلو جراملمخدر الحشيش–8,500 كيلو جرام لمخدر البانجو –6,500 كيلو جراملمخدر الهيدرو–كمية من مخدر الهيروين-4 فرد محلى-وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (5متهمين لهم معلومات جنائية).



يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

