صور| الدكتورة ســمر عاطف تقود الحملة الترويجية لرئيس الوفد بقنا

أمرت الدكتورة ســــمر عـاطــف رئيس اللجنة العامة لحزب الـوفــد فى محافظة قـــنا؛ بطبع لافتات الدعاية الإنتخابية للدكتور عبدالسند يمامه رئيس حزب الـوفــد مرشح الوفديين فى انتخابات رئاسة الجمهورية، ورفعها فى جميع الميادين والشواراع الرئيسية بقــــنا.

أكد رفعت أبوالغيط المدير الإدارى باللجنة العامة لحزب الوفـد بقــنا؛ تحمل رئيس اللجنة العامة للحزب نفقات طباعة بنرات الدعاية الإنتخابية، واستئجار العروق والحوامل الخشبية من أصحاب الفراشة، والحصول على التصاريح الرسمية.

وأشار"أبوالغيط"إلى وضع لافتات مرشح الحزب الدكتور عبدالسند يمامه فى ميادين، الإشارة، والمحطة، والدولفين، وعمر أفندى، والبياضية، والأحوال المدنية، والجبلاو، والرياح، وسيدى عبدالرحيم القنائى.

وقال، أنه جارى وضع المزيد من بنرات الدعاية للدكتور عبدالسند يمامه فى عموم قــــنا.

فى سياقٍ متصل، بدأت اللجنة العامة لحزب الوفـد برئاسة استعداداتها المبكرة لمساندة الدكتور عبدالسند يمامه رئيس حزب الوفــد، بالدعاية له بين جماهير قـــنا الباسلة بعد إعلانه رسمياً خوض المارثوان الرئاسي.

اجتمع القنائى، ويعد ب شمال وجنوب وشرق وغرب النيل بمحافظة قــــنا؛ أحد المعاقل الشهيرة للوفديين والداعمة للزعيم سعد باشا زغلول ضد الإحتلال البريطانى لمصر والسودان.

كما تعد محافظة قـــنا عنواناً للوحدة الوطنية بين عنصرى الأمة؛ ولم يتخلف أقباطها عن دعم الزعيم سعد باشا زغلول أول رئيس لحزب الوفـد وقائد ثورة الشعب التاريخية عام 1919.

يذكر أن قـــنا مسقط رأس القطب الوفدى القبطى مكرم عبيد باشا، أشهر من تولوا منصب السكرتير العام لحزب الـوفـد وحقيبة المالية، ورفيق كفاح الزعيمين سعد باشا زغلول ومصطفى باشا النحاس.

كما يذكر أن دولة رئيس الوزراء النحاس باشا، وضع حجر أساس جمعية مصطفى النحاس الخيرية وهو رئيساً لوزراء مصر فى مدينة قـــنا يوم 12 إبريل 1944 بقــنا؛ وهو ما يفسر حبه للقنائيين وكثرة تردده على قـــنا سواء كان فى الحكم أو خندق المعارضة؛ وعندما كلف بتشكيل الوزارة فى 4 فبراير 1942 كان فى زيارة لقـــنا.

لافتات الدكتور يمامه تغزو عاصمة قـــنا

لافتات الدكتور يمامه تغزو عاصمة قـــنا

لافتات الدكتور يمامه تغزو عاصمة قـــنا

لافتات الدكتور يمامه تغزو عاصمة قـــنا

لافتات الدكتور يمامه تغزو عاصمة قـــنا

لافتات الدكتور يمامه تغزو عاصمة قـــنا

الدكتورة سـمر عاطف فى اجتماع اللجنة لدعم رئيس الحزب