انفجار إطار سيارة وراء الحادث.. القبض على موظف تسبب في وفاة «صحفي بالوفد» على محور صفط

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على موظف المتهم بالتسبب في حادث تصادم سيارتين ودراجة بخارية أعلى محور صفط اللبن، مما أسفر عن وفاة اثنين بينهما الزميل الصحفي بمؤسسة الوفد الإعلامية «حسن المنياوي» أثناء توجهه لعمله، وإصابة أخر، وتباشر النيابة المختصة التحقيق في الواقعة للوقوف على كافة التفاصيل.

بدأت أحداث الواقعة بورود بلاغ لغرفة إدارة النجدة بالجيزة بوقوع حادث تصادم على محور صفط اللبن ووجود 3 ضحايا، انتقل المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور والقوة المرافقة إلى مكان الحادث لتقديم الدعم للمصابين.

ومن خلال المعاينة تبين وجود جثتي شخصين ومصاب يصارع الموت، وبفحص متعلقات الضحايا تبين أن من بين المتوفين الزميل الصحفي "حسن المنياوي" وتم نقل الضحيتين إلى المشرحة، واستخراج تصاريح الدفن اللازمة وتسليم الجثتين لذويهما.

وبمراجعة كاميرات المراقبة وسؤال شهود العيان تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة موظف انفجر الإطار الأمامي للسيارة مما تسبب في انحراف عجلة القيادة بيد السائق ودخول السيارة في الاتجاه المعاكس واصطدامها بسيارة ملاكي ودراجة بخارية نتج عن الحادث مصرع شخصين وإصابة آخر.



وتحفظ رجال الأمن على السائق والسيارة المتسببة في الحادث؛ لعرضها على لجنة فنية من المرور لفحصها ومعرفة سبب الحادث، وإجراء تحليل مخدرات للمتسبب في الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

وشيع جثمان الزميل الراحل بمسقط رأسه في قرية "آبا البلد" التابعة لمحافظة المنيا، وسط حزن ودموع أصدقائه وأسرته داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يتقبله من الشهداء.

ويعتبر الزميل الراحل “حسن المنياوي” واحدا من خيرة أبناء مؤسسة الوفد الإعلامية وكان يتمتع بسيرة طيبة وسط زملائه ورؤسائه وحبه للعمل، ويشهد الجميه له بحسن الخلق.

الداخلية تكشف كواليس ضرب شابين بكرباج وتقبيل قدم سيدة في كرداسة





كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات فيديو تم نشره عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (ضرب شابين بالكرباج وإجبارهما على تقبيل قدم سيدة لشتمهما أبنها بكرداسة بالجيزة) .

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من كل من (شخصين "أحدهما عامل بمصنع ملابس" مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم ، مقيمان بدائرة المركز) بقيام كل من (ترزى "يعمل بمصنع الملابس" ووالده ووالدته وشخصين آخرين) بالتعدى عليهما بالضرب والسب وإحداث إصابة "عامل المصنع" بسبب خلافات نشبت بينهما حول العمل حيث قام المجنى عليه بالإتصال هاتفياً بالترزى مازحاً معه بتوجيه ألفاظ السب والشتم له ولأسرته وتناهى إلى سمع والدته السب والشتم فبادلت المذكور السب والشتم وأبلغت زوجها واستعان بشخصين واصطحبا المجنى عليهما لسكنهم وتعديا عليهما بالضرب وتحطيم هاتفيهما المحمول وتصويرهما أثناء التعدى عليهما.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق .



الداخلية تكشف حقيقة انتحال شخص صفة رجل شرطة للنصب على آخر

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل شكوى مواطن على موقع «فيس بوك» بشأن قيام آخر بانتحال صفة رجل شرطة، والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض وإنشاء مصنع عليها.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام المشكو فى حقه باستلام مبلغ مالى من (زوج شقيقته، مقيمان بالخارج "بينهما خلافات عائلية") لشراء شقة سكنية، إلا أنه قام بتحرير عقد الشقة باسم شقيقته دون علم زوجها.

وبسؤال شقيق الزوج، أيد ذلك واتهم المشكو فى حقه بالنصب على شقيقه وانتحال صفة رجل شرطة.



تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أنكر قيامه بارتكاب واقعة انتحال الصفة وعلل ادعاء زوج شقيقته بذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.