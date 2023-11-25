أكاديمية الشرطة تنظم ورشة عمل حول دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدول

نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية "مركز بحوث الشرطة" ورشة العمل التدريبية الثلاثين، الموجهة للكوادر الإدارية بـ(الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء – مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار- وزارتى "التخطيط والتنمية الإقتصادية – التعاون الدولى") تحت عنوان (دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول) خلال الفترة من (19 – 23/11/2023م) والتى شهدت مشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

ورشة عمل بعنوان دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول



وإدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية المشاركة فى تنمية الوعى المجتمعى للمواطنين، إستهدفت الدورة عدد من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومى من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابعومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة ، وآليات وأدوات هدم الدول من الداخل- "الإرهاب والشائعات والحروب النفسية" تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة- إستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام -الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل- جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).

كما يُعد تنظيم هذه الورشة إستمراراً للدور الرائد الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.