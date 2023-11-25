السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

المتهمين والمضبوطات
المتهمين والمضبوطات

كشفت تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية، ومدير مصلحة الأمن العام، تنسيقا مع  إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما..وبحوزتهما (4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات  "منسوبين لجهات مختلفة"- 4 أجهزة تستخدم فـى التزوير- 254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير- - 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص).


وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مواد متعلقة

غلق 208 محلات لم تلتزم بقرار الغلق

القبض على مزارع مطلوب في 111 حكم قضائي

غسل فلوس المخدرات في العقارات.. سقوط عنصر إجرامي بحوزته 35 مليون جنيه

هربته لزوجها.. المشدد 3 سنوات لربة منزل لحيازتها هيروين في المطار

كشف ملابسات تعدي رجال الشرطة على أحد المواطنين داخل مستشفى بالقاهرة

ضبط سائق بحيازة براميل سولار مجهولة المصدر بالأقصر

القبض على مُتهمين بالاتجار في المُخدرات

الداخلية تنقذ سيدة مسنة وتنقلها إل مستشفى بحدائق القبة

الجريدة الورقية