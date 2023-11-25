ضبط عصابة تزوير المحررات الرسمية بالقليوبية

كشفت تحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية، ومدير مصلحة الأمن العام، تنسيقا مع إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية، قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما..وبحوزتهما (4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات "منسوبين لجهات مختلفة"- 4 أجهزة تستخدم فـى التزوير- 254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير- - 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص).



وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

