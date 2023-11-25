وول ستريت جورنال:"اتفاق الهدنة"يوفر لبايدن فترة راحة مؤقتة من الضغوط السياسية

ذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أن اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل الذي من شأنه أن يسمح بالإفراج عن الرهائن من الجانبيين ويأمن وقف إطلاق النار لعدة أيام، يوفر للرئيس الأمريكي جو بايدن فترة راحة مؤقتة من الضغوط السياسية وخاصة من قبل الديمقراطيين الذين يحثون على وقف كامل لإطلاق النار.



وأوضحت الصحيفة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني أن بايدن أجرى أكثر من 12 اتصالا برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو للدفع نحو إبرام الاتفاق، ويتوقع أن يؤدي الاتفاق لاطلاق سراح 50 امرأة وطفلاً احتجزتهم حماس كرهائن، مع توفير فترة راحة للقتال وفرض قيود على مراقبة الطائرات بدون طيار.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن يواجه ضغوطا من قبل المشرعين والناخبين خلال إعادة انتخابه العام المقبل، حيث يتعرض لضغوط خاصة من الشباب من أجل وقف كامل لإطلاق النار في الصراع المستمر منذ ما يقرب من سبعة أسابيع، الا أن رئيس الولايات المتحدة أظهر تردده عدة مرات، محذرًا من أن أي توقف ممتد قد يسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفها .

ولفتت (وول ستريت جورنال) إلى أن الصفقة تظهر أن بايدن يتمتع ببعض النفوذ على الإسرائيليين الذين قاوموا وقف القتال وأنه يحرز تقدمًا في مجال حدده البيت الأبيض مرارًا وتكرارًا كأولوية، وهي إعادة الرهائن الأمريكيين.

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن "رد فعل بايدن على حرب الشرق الأوسط أدى لتراجع دعمه بين أجزاء التحالف الذي ساعده على هزيمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2020".

كما تظهر استطلاعات الرأي باستمرار أن الشباب الأمريكيين الذين دعموه على نطاق واسع قبل ثلاث سنوات يكرهون نهجه في التعامل مع الحرب.

واتخذت الادارة الأمريكية في البداية رد فعل مؤيدًا بقوة لإسرائيل على هجمات حماس لكنها أصبحت أكثر دقة مع تزايد الضغوط السياسية، وأظهرت استعدادًا لانتقاد الإسرائيليين وخاصة مستوطني الضفة الغربية الذين تسببوا في احتكاك كبير في المنطقة، بحسب "وول ستريت جورنال".

واختتمت الصحيفة الأمريكية، بأن "صفقة الرهائن" تعد أقوى علامة حتى الآن على أن إسرائيل تستجيب للدعوات الأمريكية لضبط ردها العسكري في غزة ما آثار توقعات بعض الديمقراطيين بأن الصراع يمكن أن يدخل مرحلة جديدة مع اتباع نهج أكثر استهدافا تجاه حماس والحفاظ على أرواح المدنيين.