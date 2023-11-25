أسعار الخضار صباح اليوم السبت في الأسواق المحلية

واصلت أسعار الخضروات تباينها خلال التعاملات الصباحية للبيع والشراء اليوم السبت في الأسواق المصرية والمحلية، وتراوح سعر البصل مابين 15 إلى 20 جنيهًا، وتراوح سعر الجزر بدون عروش مابين 6 إلى 10 جنيهات.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

الخضار

- يتراوح سعر الطماطم من 4 إلى 6.5 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 10 إلى 14.5 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 5 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 6 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 5 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 2.5 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 1.5 إلى 3 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 2.5 إلى 4.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 4 إلى 9 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 4 إلى 9 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 4 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 7 إلى 20 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالى» من 20 إلى 28 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 5 إلى 6.5 جنيهات

أسعار الخضروات والفاكهة

- يتراوح سعر الخيار صوب من 9 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 6 من إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر البامية من 32 إلى 38 جنيها

- يتراوح سعر القلقاس من 9 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 7 جنيهات

- يتراوح سعر الثوم من 25 إلى 35 جنيها

- يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر القثاء من 3.5 إلى 5.5 جنيهات

- يتراوح سعر الخس كابوتشى من 3 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الكرنب «الواحدة 3 كيلو» من 2.5 إلى 3.5 جنيهات

- يبلغ سعر الكرنب سلاطه «الواحدة 2 كيلو» 10 جنيهات

- يبلغ سعر الكرنب احمر «الواحدة كيلو» 12 جنيهات

- يتراوح سعر القرنبيط «الواحدة 2 كيلو» من 3 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر البروكلي من 8 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفجل الأحمر«الربطة كيلو» 3 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر الشبت «100 رابطة كيلو» من 50 إلى 70 جنيها

- يتراوح سعر البقدونس «100 رابطة كيلو» من 50 إلى 70 جنيها

- يتراوح سعر الجرجير «100رابطة كيلو» من 50 إلى 70 جنيها

- يتراوح سعر الكسبرة « 100 رابطة كيلو» من 50 إلى 70 جنيها

- يتراوح سعر النعناع «100 رابطة كيلو» 7.5 جنيهات