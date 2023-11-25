السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزيرة البيئة: اختيار 4 مشروعات تتناسب مع أهداف التمويل

وزيرة البيئة خلال
وزيرة البيئة خلال الاجتماع

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعمال اجتماع لجنة التسيير الوطنية لمرفق البيئة العالمي، بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس لجنة التسيير الوطنية، وأعضاء اللجنة وممثلي وزارات الخارجية والنقل والكهرباء والزراعة، وذلك لمناقشة الملاحظات الخاصة بالمشروعات التي تم اختيارها للتقدم للتمويل من مرفق البيئة العالمي في مرحلته الثامنة.

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وأوضحت  فؤاد أنه تم اختيار عدد ٤ مشروعات من إجمالي ٤٤ مشروع مقدم من الوزارات المختلفة، لكونها الأكثر تمشيا مع أهداف التمويل للمرحلة الثامنة من مرفق البيئة العالمي، وتتناسب مع حجم المخصصات المالية المتاحة.

وزيرة البيئة  الدكتورة ياسمين فؤاد

وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم البحث عن نوافذ تمويلية أخرى للمشروعات التي لم يتم اختيارها، من خلال التواصل مع الوزارات ونقاط الاتصال الوطنية للاتفاقيات المختلفة لتحديد المشروعات التي تتماشى مع توصيات مؤتمرات الأطراف الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المانحة لادراجها ضمن خططها وأهدافها التمويلية، مشيرة إلى أن وزارة البيئة حرصت قبل التقدم بالمشروعات الخاصة بها ضمن قائمة المشروعات المرشحة، على البحث قدر الإمكان عن مصادر تمويلية أخرى لتنفيذ تلك المشروعات، بما يتيح فرصة أكبر للوزارات الأخرى للتقدم بمشروعاتها يمكن اختيارها.
وقد استمعت الوزيرة لملاحظات واستفسارات أعضاء اللجنة حول المشروعات المختارة، والمشروعات المزمع ترشيحها مستقبلا، من خلال التوازي مع الأهداف العامة للمرحلة الثامنة من مرفق البيئة العالمي ووضع الاحتياجات الوطنية في قلبها.

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