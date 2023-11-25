السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"عمل أسيوط" في جولة بالمدينة الصناعية للتأكد من تطبيق القوانين.. صور

مديرية العمل بأسيوط
مديرية العمل بأسيوط في المدينة الصناعية

واصلت مديرية العمل بمحافظة أسيوط جولاتها داخل المدينة الصناعية بالمحافظة، للتأكد من تطبيق القوانين، والاستقرار في مواقع العمل.

وقال على سيد مصطفى مدير المديرية، اليوم السبت، إن فريقًا من "المديرية" برئاسته قام بجولة ميدانية في "المدينة الصناعية" تنفيذاً لتوجيهات وتكليفات وزير العمل حسن شحاتة إلى جميع مديري المديريات، بالتواصل مع طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل، وعامل، وتعزيز العلاقة بينها، بهدف زيادة الإنتاج.

مديرية العمل بأسيوط في المدينة الصناعية

وأوضح مدير المديرية، أن جولة اليوم كانت بالمدينة الصناعية بالمطمر بساحل سليم، حيث جري مُراجعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتقرير الحماية المدنية وخطة الطوارئ لمصنع الضفائر الكهربائية، والتنبيه باستيفاء نسبة الـ 5 ٪، لتنفيذ تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم في سوق العمل، وكذلك الاستماع وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي بين "أطراف العمل " وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير بيئة عمل لائقة صحياً ومهنياً.

مديرية العمل بأسيوط في المدينة الصناعية

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