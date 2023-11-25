أسعار العملات العربية بمستهل تعاملات اليوم السبت في ماكينات الصرف الآلي

أسعار العملات العربية.. شهدت أسعار العملات العربية خلال مستهل تعاملات اليوم السبت في البنوك المصرية وماكينات الـATM استقرارًا، سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.01 جنيه للشراء، و100.45 جنيه للبيع، وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار العملات العربية مستهل تعاملات اليوم السبت مقابل الجنية المصري، وتحرص الوفد على تقديم كل المعلومات التي تخص القطاع المصرفي، وجاءت القيمة السعرية لصرف العملات على النحو الآتي:

أسعار العملات العربية صباح اليوم السبت

العملات العربية

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري نحو 100.01 جنيه للشراء، و100.45 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري

سجل الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 81.80 جنيه للشراء، و82.31 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني في البنك المركزي المصري

وسجل الريال العماني في البنك المركزي المصري نحو 80.07 جنيه للشراء، و80.42 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

وسجل الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء، و8.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني في البنك المركزي المصري

وسجل الدينار الأردني في البنك المركزي المصري نحو 43.42 جنيه للشراء، و43.68 جنيه للبيع.