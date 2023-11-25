تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة نيوكاسل اليوم بالدوري الإنجليزي

يلتقي فريق تشيلسي مساء اليوم السبت، مع نظيره نيوكاسل في مهمة من العيار الثقيل، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة نيوكاسل كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: رييس جيمس - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - ليفي كولويل

خط الوسط: موسيس كاسيديو - كونور جالاجير - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون - كول بالمير - رحيم سترلينج

موعد مباراة تشيلسي و نيوكاسل

من المقرر أن تقام مباراة فريق تشيلسي و نيوكاسل يونايتد، اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وستذاع مباراة فريق تشيلسي ضد نظيره نيوكاسل يونايتد، اليوم في منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة بي إن سبورتس 1 بتعليق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل فريق نيوكاسل يونايتد حاليا في المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 20 نقطة، فيما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

ويخوض فريق نيوكاسل لقاء اليوم أملا في اقتناص الفوز والثلاث نقاط من أجل مصالحة جماهيره بعد الخسارة 0-2 أمام بورنموث في الجولة الماضية.

علي الجانب الأخر يبحث البلوز في استغلال أداء الفريق في المواجهة المثيرة أمام السيتي التي انتهت بالتعادل 4-4، ليستفيق الفريق في محاولة لإعادته إلى المربع الذهبي.