محمد صلاح يقود الهجوم.. تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر سيتي اليوم

يتقابل فريقا ليفربول ونظيره مانشستر سيتي، عصر اليوم، فى المواجهة المرتقبة التى تجمع الفريقين على ملعب الاتحاد، في تمام الساعة الثانية والنصف بتوقيت القاهرة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي:



في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

في خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

في الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.

يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، فيما يقع ليفربول وصيفًا بالمركز الثاني برصيد 27 نقطة بالترتيب.