السبت 25 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس| عودة ارتفاع درجات الحرارة حتى الخميس المقبل

مؤشر درجات الحرارة
مؤشر درجات الحرارة

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على الرغم من أننا في فصل الخريف الذي يتسم بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة على كافة أنحاء البلاد.

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أتربة وأمطار.. حالة الطقس اليوم الجمعة

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الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن اليوم نشهد ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ،حار على جنوب الصعيد، كما تظل الأجواء مائلة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

نشاط للرياح 

وأضافت الهيئة، أن هناك نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة، وأتربة عالقة على مناطق من جنوب الصعيد وذلك حتى الخميس المقبل.

شبورة مائية كثيفة 

وذكرت الهيئة، هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 15 والعظمى 27

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 26

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 13 والعظمى 27

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 14 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 11 والعظمى 27

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