الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، بينما يكون مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

تحذيرات

وحذرت الأرصاد الجوية من الأتربة العالقة نهارًا، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.

وأشار خبراء الطقس إلى أن هناك فرص لـ الأمطار الخفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وعن حالة البحر المتوسط والبحرالأحمر، فسيكون البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة، والبحر الأحمر أيضًا من خفيفة الى معتدلة، وارتفاع الموج: 1.5:1 متر.

ونصحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلام لهيئة الأرصاد بالقيادة بهدوء تام على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في أثناء انخفاض الرؤية الأفقية، مع ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وللحماية من الأتربة العالقة في الهواء.