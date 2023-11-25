مواعيد مبارايت اليوم السبت 25 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع العديد من المواجهات اليوم السبت 25 نوفمبر2023، إذ سنكوم على موعد مع عدد من المباريات الهامة بمختلف الملاعب حول العالم أبرزها مباراة مانشستر سيتي وليفربول، والأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا



مباراة الأهلي وميدياما في تمام الساعة التاسعة مساءً.

مباراة الترجي التونسي والنجم الساحلي التونسي في تمام الساعة السادسة مساءً.

مباراة بترو أتليتيكو والهلال السوداني في تمام الساعة السادسة مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



ـ مباراة مانشستر سيتي وليفربول في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1

ـ مباراة بيرنلي ووست هام يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1



ـ مباراة لوتون تاون وكريستال بالاس في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2

ـ مباراة نيوكاسل يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1

ـ مباراة نوتينجهام فورست وبرايتون في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 2

ـ مباراة شيفيلد يونايتد وبورنموث في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناة beIN Sports HD Xtra 3

ـ مباراة برينتفورد وآرسنال في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً عبر قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



ـ مباراة رايو فاليكانو وبرشلونة في تمام الساعة الثالثة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3

ـ مباراة أتلتيكو مدريد وريال مايوركا في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ـ مباراة أتلانتا ونابولي في تمام الساعة السابعة مساءً.

ـ مباراة ميلان وفيورنتينا في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً.

مواعيد مباريات الدوري الألماني

ـ مباراة بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً.

ـ مباراة آينتراخت فرانكفورت وشتوتجارت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

دوري روشن السعودي

ـ مباراة الحزم والهلال في تمام الساعة الخامسة مساءً عبر قناة SSC HD

ـ مباراة ضمك وأبها في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة SSC HD

ـ مباراة الوحدة والخليج في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة SSC HD

ـ مباراة الأهلي والشباب في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة SSC HD 1

ـ مباراة الفتح والفيحاء في تمام الساعة الثامنة مساءً عبر قناة SSC HD