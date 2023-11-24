كشف ملابسات تعدي رجال الشرطة على أحد المواطنين داخل مستشفى بالقاهرة

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية متضمناً الزعم بتعدى أحد رجال الشرطة على أحد الأشخاص داخل إحدى المستشفيات بالقاهرة "قديم" سبق تداوله منذ عدة سنوات ويأتى ذلك ضمن محاولات الجماعة الإرهابية لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط المواطنين.

وفي سياق منفصل، شن قطاع الأمن العام مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملات خلال24 ساعة في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85861 حكم قضائي متنوع، وذلك على النحو كالتالي، 343 حكم جناية، 27413 حكم حبس جزئي، 4669 حكم حبس مستأنف، 42372 حكم غرامة، 11064 مخالفة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيق.