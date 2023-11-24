السيطرة على حريق مصنع الأحذية البلاستيكية بالدقهلية

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الدقهلية، في السيطرة على حريق شب بورشة لتصنيع الأحذية البلاستيكية قبل انتقال الحريق للعقارات المجاورة بقرية نوسا البحر مركز أجا، ولم يسفر الحريق عن وجود أي خسائر بالأرواح.

كانت قوات الحماية المدنية قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل بقرية أجا، وعلى الفور اتجهت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ.

وبالفحص، تبين بنشوب الحريق بورشة لتصنيع الأحذية البلاستيكية علي مساحة 100 متر تقريباً مبنية بالبلوك ومفروشة بالصاج، وتبين أنها ملك المواطن "السيد إبراهيم الجوهري"، كما تبين بالفحص المبدئي ان سبب الحريق ماس كهربائي ولا يوجد خسائر بالأرواح.

تعليمات الوقاية من حرائق الماس الكهربى:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله

2- قطع التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز

6- تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت

8- لا توصل أى جهاز كهربى بمصدر واحد للتيار الكهربى

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق

11- عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية