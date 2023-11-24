مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية: يؤكد اهتمام الرئيس السيسي بذوي الهمم على رأس قائمة الأولويات

اكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إنَّ القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية تولي ذوي الهمم اهتمامًا بالغًا وتضعهم على رأس قائمة الأولويات على جميع الأصعدة فخصصت لهم مقاعد بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال مهرجان ذوي الإعاقة والوعي الوطني الذي نظمه تعليم الإسكندرية بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

وأضاف وكيل الوزارة، أن الدولة أنشأت صندوق لدعم قادرون باختلاف، وسنّت العديد من التشريعات والقوانين التي تكفل لهم حياة كريمة،ومشاركتهم بشكل متميز في جميع مؤتمرات الشباب التي تم تنظيمها، وأنشأت العديد من المدارس الفكرية ومدارس المكفوفين على أحدث النظم وتزويدها بأحدث الأجهزة وتدريب الآلاف من المعلمين على الدمج التعليمي لدمج ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة مع أقرانهم من أبناء المجتمع.

وأكّد أبوزيد، أنّ الدولة حرصت في الدستور عام 2014، على ضم مجموعة من المواد التي تضع بالفعل الإطار التشريعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة»، كما تم إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بقرار الرئيس رقم 11 لسنة 2019، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، كما أطلقت الدولة ‏في عام 2016 المبادرة الرئاسية «دمج.. تمكين.. مشاركة» لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.

وأوضح أن الرئيس السيسي أعلن تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، كما تمنح الدولة ذوي الإعاقة إعفاء ضريبيًا وجمركيًا على السيارات وتخفيضًا نسبته 50% بوسائل النقل والمواصلات، وتدشين البرنامج القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية بجودة عالية وأسعار موحدة.