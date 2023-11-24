الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تدريبات بدنية للاعبي الزمالك في مران اليوم استعدادًا لمواجهة أبو سيلم

مران الزمالك
مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة بدنية خاصة قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعداداً لمواجهة أبو سليم الليبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إقرأ أيضًا..

txt

الزمالك والكونفدرالية.. بطولة المباريات الدراماتيكية ولقب أبيض وحيد (فيديو)

txt

موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالي

و استمرت هذه الفقرة لمدة 20 دقيقة تقريبا، و أدى خلالها اللاعبون الإطالات بجانب تدريبات خاصة بالعضلات، تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

وخاض لاعبو الفريق بعض التدريبات التأهيلية الخفيفة لعدة دقائق، وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني، وتم تخفيف الحمل البدني في مران اليوم في ظل اقتراب المواجهة المقبلة أمام أبو سليم الليبي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مواد متعلقة

نجم الزمالك السابق: ناصر منسي الأفضل لقيادة الهجوم أمام أبوسليم الليبي

نجم الزمالك السابق يكشف تفاصيل حديثه مع محمد صبحي بعد قرار إيقافه

مدرب جامبيا: جماهير الزمالك عظيمة..وحان الوقت ليستعيد الأبيض أمجاده الإفريقية

مدرب جامبيا: الزمالك سُيتوج بالكونفيدرالية..وهذا سر العلاقة بين الزمالك وبلجيكا

شبانه: كثرة الحديث عن فتوح يقلل من قرار إدارة الزمالك بعرضه للبيع

ناقد ليبي: 95 % من الشعب الليبي يشجع الزمالك

الزمالك يصرف جزء من مستحقات لاعبيه قبل ملاقاة أبو سليم الليبي

الزمالك يكشف مستجدات البرنامج التأهيلي للثنائي محمود علاء وعبدالله جمعة
الجريدة الورقية