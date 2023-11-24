أسعار الذهب بمحلات الصاغة اليوم الجمعة 24-11-2023

شهدت أسعار المشغولات الذهبية، حالة من الاستقرار النسبي بالأسواق المحلية ومحلات الصاغة، خلال تعاملات اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 2750 جنيهًا، وجاء ذلك مع تغيرات لحظية في سعر الذهب بالسوق المصري.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 3143 جنيها.

عيار 21 يسجل 2750 جنيها.

عيار 18 يسجل 2357 جنيها.

عيار 14 يسجل 1833 جنيها.

الجنيه الذهب 22000 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

يشهد الذهب تداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم الجمعة مع نهاية الأسبوع، بسبب عطلة الأسواق الأمريكية التي قللت من أحجام التداول في الأسواق المالية، بينما يقبل الذهب على تسجيل ارتفاع للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن وجد الدعم من تراجع مستويات الدولار الأمريكي.

يتداول سعر الذهب الفوري- وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون- عند 1993 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى خلال جلسة أمس عند 1998 دولار للأونصة، بينما يتجه الذهب إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.7% وكان قد سجل أعلى مستوى منذ ثلاثة أسابيع خلال تداولات الأسبوع عند 2007 دولار للأونصة.

على الرغم من الأداء الإيجابي للذهب هذا الأسبوع إلا أنه فشل في اختراق المستوى 2000 دولار للأونصة والاستقرار أعلاه بسبب عدم الاستقرار الحالي في توقعات الأسواق بخصوص مستقبل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي بالإضافة إلى تأثير البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع.

وتوقع تحليل جولد بيليون، ألا يشهد الذهب تحركات قوية خلال جلسة اليوم حتى نهاية الأسبوع، حيث يركز معظم المتداولين الآن على عمليات التسوق في عطلة عيد الشكر والجمعة السوداء في الولايات المتحدة، حيث أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الخميس وستفتح لمدة نصف يوم الجمعة.

مع اقتراب موسم العطلات في الأسواق المالية في ديسمبر لم يتمكن الذهب من تحقيق مكاسب جديدة فوق 2000 دولار للأونصة، حيث استمرت الأسواق في استيعاب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر والذي صدر يوم الثلاثاء الماضي.

أظهر محضر الاجتماع أن البنك مستمر في السياسة النقدية المتشددة وفتح الباب أمام رفع جديد في الفائدة، ولكن سيتحرك البنك بحذر فيما يتعلق بقرارات السياسة النقدية التي ستعتمد على البيانات الاقتصادية.