أهلي 2010 يكتسح حلوان العام 12- صفر في بطولة منطقة القاهرة

أكتسح فريق البراعم لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفه حلوان العام بنتيجة ١٢ - صفر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين صباح اليوم الجمعة، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية من بطولة منطقة القاهرة.

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جاءت أهداف فوز الأهلي عن طريق عبد المنعم ممدوح (هدفان) وزياد خليل (هدفان) وأدهم سمير (هدفان) وهدف واحد لكل من محمد شريف وعمر شريف وآدم عمرو (من ركلة جزاء) وفتح الله عماد وإبراهيم نبيل ومحمد الصاوي.

بدأ «أهلي ٢٠١٠» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حمزة أحمد.

في خط الدفاع: أدهم عبد العليم - أدهم سمير - فتح الله عماد - علي موسى.

في خط الوسط: آدم عمرو - زياد خليل - عبد المنعم ممدوح - عبد الرحمن عمرو - عمر شريف.

في خط الهجوم: محمد شريف.

وشارك الحارس آدم عبد العزيز بدلًا من حمزة أحمد، وإسماعيل مصطفى بدلًا من عمر شريف، وإبراهيم نبيل بدلًا من عبد الرحمن عمرو، وآسر محمد بدلًا من عبد المنعم ممدوح، ومحمد الصاوي بدلًا من محمد شريف.

بهذا الفوز رفع أهلي ٢٠١٠ رصيده إلى ٢٧ نقطة جمعها من الفوز في ٩ مباريات بالعلامة الكاملة، على حساب الداخلية ٣ - ١، وعلى المقاولون ٤ - صفر، وعلى حلوان ٢ - صفر اعتباريًا للانسحاب، وعلى مكادي ١١ - صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ - صفر، وعلى الشمس ٣ - صفر، وعلى أبو السعود ٤ - صفر، وعلى العبور ٥ - صفر، وعلى حلوان العام ١٢ - صفر، مسجلًا ٤٦ هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠١٠ تامر حفني مديرًا فنيًا، وأحمد عطية مدربًا عامًا، وصالح المغازي مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد العزيز مشرفًا على حراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، وأشرف عثمان طبيب الفريق ومحمد وائل إخصائي التدليك.