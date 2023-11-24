عمرو سلامة يكشف عن قصة فيلم شماريخ

كشف المخرج عمرو سلامة، عن قصة فيلم شماريخ، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتبت المخرج عمرو سلامة، عبر صفحته قائلًا : "لأن كل ما كتب عن قصة فيلم شماريخ من قبل ليس صحيح.. فيلم شماريخ هو فيلم أكشن درامي ببعض اللمحات الكوميدية، عن رجل يحيى في الظلام في رحلته للتطهر، لكن هناك مهمة أخيرة يجب أن يقوم بها وهي قتل فتاة تعيش في النور وتعمل كمحامية".

تفاصيل فيلم شماريخ

يشار إلى ان فيلم شماريخ، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، محمد ثروت، سامي مغاوري، آدم الشرقاوي، وعدد آخر من الفنانين، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

وتدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، ويتناول الفيلم فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات المتفجرة.